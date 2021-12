El look del día - diciembre 22, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Paris Hilton, Jennifer López y Renata Notni son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Quedamos fascinadas con este look de palazzos de talle alto y crop top negro, que portó la presentadora venezolana. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Roxana Castellanos Roxana Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Fresca y juvenil lució la comediante mexicana con esta minifalda negra de cuero, que complementó con un top blanco, un jacket estampado y botines. 2 de 9 Ver Todo Gala Montes Gala Montes, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Supersexy lució la actriz con este minivestido negro con escote profundo, que combinó con botas rojas de plataforma. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Casi no conocemos a la artista con este set oversized. ¿Qué te parece? 4 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Hermosa lució la presentadora con este femenino minivestido crema con vuelos. 5 de 9 Ver Todo Paris Hilton Paris Hilton, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La socialité optó por esta minifalda roja, top negro de manga larga, medias opacas y botines, para dar un paseo por las calles de Londres junto a su esposo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Renata Notni Renata Notni, look del dia Credit: Instagram/Renata Notni La actriz mexicana se fue a dar un romántico paseo por el Central Park, en Nueva York, junto a su novio Diego Boneta, y ataviada con este cómo look de pantalón negro, suéter blanco, tenis negros, abrigo oversized y un minibolso de Dior. 7 de 9 Ver Todo Rita Ora Rita Ora, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Captamos a la artista luciendo muy relajada con este veraniego vestido tejido. 8 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón Este look de falda de cuero, suéter crema estampado y botas a la rodilla que portó la presentadora mexicana, es perfecto para esta temporada de frío. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - diciembre 22, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.