¡Copia el look! Jennifer López nos inspira con su look para una noche con amigos ¿Quieres lucir tan guapa como la diva del Bronx? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En sus presentaciones y en las alfombras rojas, Jennifer López siempre nos maravilla con sus atuendos maravillosos. Ahora, nos mostró un look más casual en su Instagram y quedamos enamoradas. Para ir a cenar con amigos, la cantante de 52 años eligió un minivestido rojo de mangas largas y cuello tortuga, perfecto para las noches frías de la primavera. Además, el color vivo resaltó su belleza y su cabello dorado. Complementó el look con botas altas de tacón impactante con la suela roja icónica de Christian Louboutin. Por supuesto, no pudo faltar el J.Lo Glow, así que para su maquillaje, la estrella de "Marry Me" optó por piel radiante, ojos smoky y un labial de brillo en un tono nude. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor del look es que, aunque las piezas que llevó J.Lo deben ser poco asequibles, no nos fue difícil encontrar versiones más económicas para recrear su estilo. Aquí unas opciones fabulosas: Vestido estilo JLO Credit: Cortesía Turtleneck Long Sleeve Mini Dress, de Caracilia. $43.99. amazon.com Vestido estilo JLO Credit: Cortesía Mock Neck Ruched Rib-knit Bodycon Dress, de SHEIN. $9.75. shein.com Botas estilo JLo Credit: Cortesía Niara Boot, de Adrienne Vittadini. $114.98. dsw.com Botas estilo JLo Credit: Cortesía Adalynn Boot, de JLO Jennifer Lopez. $89.99. dsw.com

