Jennifer López impresionante con nuevo look Sin duda, Jennifer López se ha convertido en un ícono de la moda y con su nueva imagen lo demuestra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Credit: Albert L. Ortega/Getty Images La belleza de Jennifer López a sus casi 54 años es motivo de admiración y elogios entre propios y extraños. Por ello, cuando la actriz se muestra en eventos causa expectación con sus atuendos; lo mismo ocurre cuando hace cambios en su looks. Ahora, la también cantante dio a conocer un nuevo estilo en el cabello que ha dejado a muchos impresionados. Ahora, la intérprete de "On the floor" muestra un estilo con flequillo largo, corte en capas, pelo más oscuro con mechas en tonos más claros. "Bang bang. Esta soy yo ahora", mencionó López para acompañar las imágenes de su actual estilo que publicó en su cuenta de Instagram. La imagen de la famosa ocasionó la reacción de los internautas. "Impresionante como siempre ¡ese brillo!"; "Wow J.Lo esto es tan natural; te ves tan bien"; "Tan hermosa"; "¡¡¡Ohhhhhhhh me encanta ese flequillo sexy!!!!"; "Se parece a su pelo del video 'Ain't it funny'"; "¡Dios mío! ¡Ben es un tipo afortunado! Preciosa Jen"; "Ella parece irreal. Oh mi Dios, literalmente fuera de este mundo. No hay otra manera"; "Ella es la mujer más hermosa del mundo"; "¡¡¡Qué guapa!!!", y "Hermosa como siempre pero ya no bajes de peso porque solo se verán tus labios y no todos los de tu hermosa cara", fueron algunos comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes opinaron por lo joven que se ve: "Tendrás 54 años el 24 de julio de 2023 ¡¡me estás tomando el pelo!!"; "En junio de 1999 me enamoré de ti después de ver por primera vez el videoclip de 'If yo had my love' en MTV. ¡Difícil de creer que hayan pasado 24 años! Parece que no has envejecido ni un poco desde entonces", y "Incluso a esta edad es tan bonita", agregaron. En julio Jennifer López celebrará un cumpleaños más al lado de su esposo Ben Affleck, cuyo amor parece crecer más cada día.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López impresionante con nuevo look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.