Jennifer López está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Súper enamorada de Ben Affleck, triunfando en el cine con su último filme Marry Me, disfrutando de la maternidad de sus hijos adolescentes, y cosechando éxitos y reconocimientos en la música. El último galardón en su palmarés es el premio Icono del año de los iHeartRadio Awards, con un significado muy especial para la diva.

Además del reconocimiento que el premio conlleva, la superestrella pudo disfrutar de un homenaje a su carrera de la mano de Billy Porter y varias reconocidas drag queens que modelaron algunos de sus looks más icónicos, como el mediático traje verde de Versace, el vestido joya de Balmain que lució en la Gala del Met de 2018, el modelo con capa de Dolce & Gabbana que vimos recientemente, el atuendo blanco de la toma de posesión presidencial, el look urbano con bandana que presumió en los premios VMA's del 2000 o el clásico dos piezas morado con brillos a lo Selena Quintanilla, entre otros.

Al ritmo de Tens, Porter, con un conjunto fucsia, gritó sobre el escenario "la palabra de esta noche es Icono. Legendaria, fascinante, sensacional" mientras las drag queens paseaban por el escenario mientras sonaban fragmentos de algunos de los éxitos más famosos de la nuyorican como If you had my love, Waiting for tonight, Let's get loud o Jenny from the block.

jlo homenaje iheart radio drag queens Credit: Kevin Winter/ Getty Images

Después se hizo el silencio y apareció ella, la única, incomparable JLo, en una plataforma. Ataviada con un gran abrigo blanco de pelo comenzó cantando On my way, de su película Marry Me y el mensaje Equality a sus pies. Tras quitarse el abrigo, la Diva de El Bronx continuó cantando y bailando hasta perder el aliento, con un ajustado enterizo negro con aberturas en el abdomen, mangas con pedrería y anillas de Roberto Cavalli. El publicó enloqueció cuando agarró un bastón y realizó la coreografía de Get right acompañada de numerosos bailarines vestidos de blanco con guantes negros y con la palabra ICON en las pantallas traseras. López puso a todo el mundo a cantar con ella.

A la hora de entregar el galardón, el presentador de la gala LL Cool J, introdujo un video que recogía algunos de sus momentos más memorables en la música, actuaciones, alfombras, videos musicales… Un recorrido que nos llevó hasta el Bronx de Nueva York, sus inicios como bailarina, su salto a la actuación, y su triunfo como cantante. Toda una oda a una mujer que, hecha a sí misma, hoy sirve de inspiración a muchos otros.

jlo homenaje iheart radio drag queens Credit: Kevin Mazur/ Getty Images

La también empresaria se presentó a recoger el trofeo con un sensual vestido verde botella, de cuerpo ajustado con una sola manga, escote profundo y falda vaporosa y transparente, con un cinturón con una llamativa hebilla, perteneciente a la colección de alta costura de primavera de Stéphane Rolland.

jlo homenaje iheart radio drag queens Credit: Matt Winkelmeyer/ Getty Images

"Gracias, os quiero tanto", comenzó su discurso la estrella, quien tenía un pelo en la boca muy molesto y tenaz. "Aprecio esto tanto, muchas gracias, ojalá pudiera deciros que los premios son lo más importante para mi pero no es cierto, No creáis que no aprecio lo brillante, pero realmente lo hago por ustedes, por el amor que me dan… Por ustedes puedo hacer lo que más me gusta en la vida y eso es la bendición más maravillosa, lo más importante para mí y os doy las gracias".

Visiblemente emocionada, y con su hija Emme, Ben Affleck y su hijo Samuel en primera fila, la intérprete prosiguió. "Gracias a todos los que vienen a un show, escuchan una canción, ven la película, me siguen, gracias porque son los que me dan la oportunidad cada día de vivir una vida que no pude ni imaginar cuando era una niña creciendo en el Bronx. Ustedes hacen ese sueño realidad. Nunca lo olvidare ni lo tomaré como garantizado. Gracias por creer en mí cuando otros no lo hicieron, ni siquiera yo. Gracias por enseñarme quien soy en realidad".

López terminó con un poderoso mensaje dedicado a sus seguidores. "ICON, I-C-O-N: I Can Overcome Negativity [puedo superar la negatividad]", dijo. "Y tú también, cada momento. Y dejadme deciros algo más: solo acabo de empezar". Cuando todo el mundo le aplaudía, la nuyorican dedicó miradas amorosas a sus fanáticos más especiales quienes le admiraban desde el front row.

Tras la fiesta y para posar con el flamante premio, la cantante escogió un conjunto de terciopelo verde y kimono abierto estampado, de Roberto Cavalli.