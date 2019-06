No vas a creer quiénes se están peleando por la ropa de Jennifer López

No es un secreto que Jennifer López es una de las celebridades mejor vestidas de Hollywood. Su estilo es copiado por muchas y no es para menos. Tanto en sus presentaciones como en las alfombras, López deslumbra con las piezas que luce. De hecho, anoche finalmente fue reconocida con el premio Fashion Icon (ícono de moda), otorgado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), siendo la primera latina en ser reconocida con tan importante galardón. No es sorpresa que muchas mujeres, incluyendo celebridades, la admiren y quieran lucir como ella. ¿Una de esas admiradoras? Su propia hija Emme, quien ya ha empezado a pedirle a su mamá algunos de sus looks más icónicos.

Pero la pequeña no es la única de la familia que quiere los trajes de la actriz. Y es que resulta que su hijastra Ella, la hija más pequeña de su prometido también está reclamando algunas piezas de su envidiado clóset.

“Ella me dijo, ‘yo quiero tu vestido blanco con la orquídea que usaste en los Grammy’”, contó la artista durante una entrevista con Entertainment Tonight. “Emma me dice, ‘¿y ese vestido mami? ¿Te vas a quedar con el? No lo vayas a tirar’. Me dicen eso todo el tiempo”.

Al parecer las chicas ya se están adueñando de las piezas más icónicas de la actriz y habrá que ver quién se lleva la mejor parte. Y es que, qué envidia poder elegir del armario del ícono de moda. Eso sí, muy aparte de los atuendos que quieren su hija y su hijastra, López no tiene planes de regalar y deshacerse de un traje en particular.

“Tengo que decir que el vestido verde de Versace, esa es la pieza que ha hecho historia para mi”, dijo. “He tenido increíbles momentos con diferentes diseñadores en videos, en cosas, pero ese es probablemente el número uno”.

Ya sabemos que de López es el ícono y la inspiración de muchas mujeres, pero ¿qué piensa ella de su estilo?

“Estar expuesta a todos esos diseñadores couture por tantos años y todas sus increíbles creaciones realmente han expandido mi sentido de la moda”, confesó la también actriz. “Así que yo creo que [mi estilo] ha evolucionado mucho, pero también se ha quedado igual”.