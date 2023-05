Jennifer López comparte el secreto de su "glow" característico ¡Qué guapa! Así logra la actriz su “JLo Glow” en solo segundos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para los eventos de alfombra roja como sus premieres o la gala de Met, Jennifer López siempre confía en el talento de maquillistas a las estrellas como Scott Barnes o Ash Holm, pero para los eventos más casuales, ella misma se encarga de crear sus looks de belleza y siempre quedan espectacular. Ahora, está compartiendo sus técnicas de contorno y highlight con sus fans en Instagram. En el video, Lopez comienza frotando una generosa cantidad de su suero That JLo Glow en su rostro. Jennifer López Credit: IG/Jennifer López Luego sigue con su humectante, agregando el producto alrededor de su rostro como si fueran lunares. Y para definir su rostro, agrega más puntitos todavía de sus That Star Filter Complexion Boosters para crear el efecto contour. Como por obra de mágica, López combina todos los productos sin brocha ni esponja y logra una base pareja y radiante. Jennifer Lopez Credit: IG/Ash Holm SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La dueña de su propia línea de productos del cuidado de la piel es perfeccionista cuando se trata de la belleza. Hace solo días, su maquillista Ash Holm compartió una imagen de la artista retocando su propio maquillaje para el estreno de su nueva película "The Mother".

