Copia el look: Estas son las gafas de sol favoritas de Jennifer López Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López, gafas de sol Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images (x2) Prepárate para la primavera con estas propuestas que te harán lucir tan chic como JLo. Empezar galería Look classico Jennifer López, gafas de sol Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images JLo es amante de los aviators y parece tener docenas de versiones del estilo en su colección. Aparte de ser un clásico que complementa cualquier atuendo, son perfectos para la forma de su cara. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Copia el look Jennifer López, gafas de sol Credit: Cortesía Muchos de los aviators de López son de la marca que los popularizó: Ray-Ban. Ray-Ban, Outdoorsman II, $163, ray-ban.com 2 de 6 Ver Todo Diseños modernos Jennifer López, gafas de sol Credit: IG/Jennifer Lopez Aunque le encanten los estilos atemporales, la Diva del Bronx también prueba las últimas tendencias. En un video en su instagram, la vimos llevando este par con inspiración vintage. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Copia el look Jennifer López, gafas de sol Credit: Cortesía Encontramos el modelo exacto en G.o.d. Eyewear y pudieran ser tubos por menos de $400. G.o.d. Eyewear, Six, $395, god-eyewear.com 4 de 6 Ver Todo Propuesta colorida Jennifer López, gafas de sol Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Para darle un toque de vida a sus atuendos monocromáticos o para darle un toque chic a sus atuendos en camino al gimnasio, López buscó un par de gafas oversized y magenta. 5 de 6 Ver Todo Copia el look Jennifer López, gafas de sol Credit: Cortesía Por $185, puedes lograr el mismo look hasta con graduación. También puedes conseguir el mismo par en tonos neutros si buscas algo más sutil. Quay, Chain Reaction Rx, $185, quayaustralia.com 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Copia el look: Estas son las gafas de sol favoritas de Jennifer López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.