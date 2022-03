Jennifer López causa sensación con sensual campaña de Dolce & Gabbana ¡No te pierdas sus fotos ardientes con un accesorio inesperado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Jennifer López está teniendo otro momento de moda! La diva del Bronx se robó todas las miradas en el último desfile de Dolce & Gabbana en Venecia, donde la vimos luciendo un conjunto majestuoso de estampado floral de esta casa de moda, que complementó con una capa a juego y un tocado adornado. Ahora, la cantante sigue su colaboración con la marca con unas nuevas imágenes increíbles. Se trata de la última colección de gafas creadas por la marca. En un post de Instagram, D&G explica que JLo personifica de maravilla sus creaciones. En las fotos atrevidas, vemos a la media naranja de Ben Affleck derrochando glamour, ataviada de perlas, lencería de encaje negro y, por supuesto, las espejuelos de Dolce & Gabbana. Y aunque estamos acostumbrados a ver a la cantante de 52 años portando gafas de sol, raramente la vemos con anteojos, así que quedamos impresionadas con la manera en que la diva logra transformar el accesorio que tantas llevamos al diario a una prenda sexy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Esperamos lucir tan espectacular como ella con nuestras gafas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López causa sensación con sensual campaña de Dolce & Gabbana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.