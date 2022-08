Jennifer López sorprende con gafas de sol de menos de $100 ¡Copia su look! Aquí los detalles de estos lentes económicos y chic Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde sus presentaciones en las alfombras rojas hasta en un paseo al gimnasio, los looks de Jennifer López siempre dan mucho de qué hablar. Hace unos meses, quedamos maravilladas con los atuendos que llevaba la diva del Bronx a su estudio de baile en Los Ángeles y tras regresar de su viaje por Europa con su querido Ben Affleck, sigue inspirándonos con sus propuestas atléticas. Este último lunes, la mamá de Emme y Max eligió un look colorido, cómodo y coqueto para salir a sus clases y quisimos copiarlo de inmediato. Jennifer López Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Y aunque su psicodélico tie-dye set de Ralph Lauren lo tiene hace años y su bolso de Hermès es casi imposible de conseguir, descubrimos que sus gafas de sol sí son bien asequibles. Jennifer López Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Se trata de un par de la marca QUAY, conocida por sus precios económicos y diseños de moda. Y aunque muchas veces la vemos luciendo gafas de firmas como Dolce & Gabbana, para esta ocasión la estrella eligió un par rosa neón que cuesta apenas $65. Jennifer López, gafas Credit: Cortesía de QUAY CHAIN REACTION, de QUAY. $65. quayaustralia.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Se te antoja un par para combinar con tus propios atuendos? Visita el sitio web en donde encontrarás las mismas gafas de JLo y también otros colores más sutiles del mismo modelo.

