El look del día - agosto 7, 2023

Francisca, Aislinn Derbez, Sofía Vergara y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Aislinn Derbez

¡Wow! Así de espectacular posó la actriz en la alfombra de los premios MTV Miauw celebrados en México, donde asistió como nominada por su podcast La magia del caos. Una vez más apostó por el rojo con este diseño de Valco de silueta sirena con aberturas en el escote, el abdomen y mangas guante. Completó su look con unas sandalias de plataforma y una larga trenza.

Sofía Vergara

Disfrutando de su soltería, la actriz colombiana asistió con unas amigas al concierto de Taylor Swift en Inglewood con este conjunto de pantalón recto y top palabra de honor de color negro con rayas plateadas.

Alix Aspe

Aspe comunicó a sus seguidores que se estrena como presentadora de TelevisaUnivisión desde México con este set de bermudas y chaleco en color azul petróleo y sandalias de tiras en nude.

Jennifer López

Pasando frío en Londres captamos a la Diva del Bronx de compras por la capital británica con este estiloso traje de micropana en color natural con pantalón ancho, chaqueta y pañuelo a juego que lució con lentes y tenis blancos.

Francisca

Muy guapa y sonriente posó la dominicana con este traje rosa de House of Zil, de pantalón de tiro alto ligeramente acampanado y chaqueta entallada que combinó con un top blanco de estilo lencero.

Kenia Ontiveros

La empresaria se ha dejado conquistar por el espíritu Barbie durante su embarazo y posó con este ceñido enterizo fucsia que marcaba su vientre y que completó con altísimas botas de estampado cocodrilo también rosadas y lentes de sol.

Kourtney Kardashian

La empresaria también ama enseñar su pancita de buena esperanza y lo hizo con mucho estilo en este conjunto de minifalda y chaqueta corta con cremalleras y mangas extralargas en color azulón y sandalias plateadas.

Chiquibaby

La mexicana compartió varias imágenes ataviada con un conjunto de Liliana Meza de vestido ceñido con volante y kimono a juego con un estampado en tonos amarillos verdes y rosas un original bolso de mano de color beige y sandalias Flor de María Collection.

