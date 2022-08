El look del día - agosto 15, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Gaby Spanic, Jennifer lópez y Eiza González son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Eiza González Eiza gonzalez Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Vimos a la actriz mexicana disfrutando de un paseo con este conjunto de falda y top con cuello halter. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: Startraks Photo/The Grosby Group La actriz y empresaria llegó a un evento para presentar su marca de tequila, con este cómodo atuendo de pantalón crema, top del mismo color, camisa blanca y tenis. 2 de 10 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Para salir a pasear con sus hijos y los de Ben Affleck, la artista se puso este femenino vestido morado con estampado metálico, que combinó con zapatos plateados de plataforma y un minibolso. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Gaby Espino Gaby Espino Credit: Instsagram/Gaby Espino Con este jumpsuit blanco con cuello halter, la actriz venezolana demostró que sigue enfocada en mantener una delgada y tonificada figura. 4 de 10 Ver Todo Gaby Spanic Gaby Spanic Credit: Instagram/Gaby Spanic Espectacular lució la actriz con este traje rojo vino de brillo con pronunciada abertura frontal. 5 de 10 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral Credit: Instagram/Itatí Cantoral Para presentar ante la prensa su nuevo proyecto, la actriz mexicana eligió este elegante conjunto verde de pantalón y chaqueta, que complementó con un top con pronunciado escote. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia La artista eligió esta sexy pose para mostrarle a sus seguidores su vestido colorblock. 7 de 10 Ver Todo Sandra Echeverría Sandra Echeverría Credit: Instagram/Sandra Echeverría Fresca y juvenil lució la actriz mexicana con este look de pantalón corto y sencillo crop top para dar un paseo por la playa. 8 de 10 Ver Todo Marisol González Marisol Gonzalez Credit: Instagram/Marisol González La presentadora deslumbró con este fabuloso traje de brillo con transparencias, de Paco Gaona. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Candela Candela Credit: Cortesía/Alejandra Palomera Para asistir al evento de #VoteLikeAMadre, en Miami, la presentadora eligió este vestido con tul y aplicaciones de aves, que complementó con sandalias rosadas y su hermosa sonrisa. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 15, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.