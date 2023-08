Fans de Jennifer López reaccionan a su última foto: "¿Duermes con maquillaje?" La cantante creó controversia en las redes con una foto en pijama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de la belleza, Jennifer López es de las celebridades que más marca tendencia con sus looks, desde sus recogidos de cabello hasta sus manicuras divinas. Y aunque la estrella es fanática del skincare, acaba de dejar a sus fans sorprendidos gracias a su último post en las redes. "Buenos días", escribió en el pie de foto de su publicación desde su cama vistiendo una pijama sedosa. Sin embargo, aunque parece estar al natural y acabada de despertar, algunos fans opinan que la diva del Bronx se arregló para la foto. Jennifer López Credit: IG/Jennifer López "Bella pero muéstranos más fotos reales. Nadie se despierta con su maquillaje", escribió un seguidor. "¿Duermes con maquillaje puesto?" le preguntó otro. Algunos fans también especularon que la esposa de Ben Affleck modificó la foto con un filtro. "Deja de usar filtros!" opinó un fan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, otros opinaron que el tono oscuro alrededor de sus ojos se debía al no haber removido totalmente el rimel o el delineado de la noche anterior. "No parece que tenga maquillaje, solo delineador de ojos que es difícil de quitar" y "¡no se me acueste con maquillaje!" contaron entre los comentarios. ¿Qué opinas tú?

