Gracias a estos vestidos Jennifer López es la famosa más buscada de los Golden Globes En la última década, López ha asistido a la gala en cinco ocasiones. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Jennifer López es una de las latinas más reconocidas y queridas de Hollywood, y también una de las mejor vestidas. Por eso es siempre una de las más esperadas en todas las alfombras. Y es que la artista ha sabido ir cambiando su estilo de acuerdo con los tiempos, algo que la ha mantenido vigente hasta entre las nuevas generaciones. Tanto sus looks de belleza como la ropa que lleva, son siempre tema de conversación, tanto así que también es una de las famosas más buscadas en Google. Específicamente, los looks de López en la alfombra de los Golden Globes, han sido los más buscado en los últimos diez años según un reporte de Google, que hizo una búsqueda de los temas más buscados de dicha premiación, y la actriz se llevó el primer lugar. Entre el 2010 y el 2015, JLo asistió a la premiación en tres ocasiones vistiendo de uno de sus diseñadores favoritos, Zuhair Murad. En el 2011 la vimos con un elegante y delicado vestido blanco que llevaba una pequeña capa transparente con cristales. En el 2013, la cantante acaparó todas las miradas con su revelador traje crema de encaje que dejaba ver su espectacular figura , mientras que en el 2015 nos cautivó con un fabuloso traje gris con pronunciado escote y capa, ambos del mismo diseñador. Image zoom Credit: Jason Merritt/Getty Images Image zoom Credit: Steve Granitz/WireImage (3) Image zoom Credit: Jason Merritt/Getty Images Ahora bien, no nos podemos olvidar del hermoso traje amarillo con capa, de Giambattista Valli, que lució durante la gala del 2016, y tampoco del llamativo y original vestido strapless con lazo oversized, de Valentino, con el que llegó a la alfombra roja en el 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estamos seguras de que la artista seguirá siendo una de las más buscadas y aplaudidas, porque la realidad es que todas queremos ver que lleva puesto JLo. A López le siguen Jennifer Lawrence, Emily Ratajkowski, Gwyneth Paltrow y Emma Stone, en segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

