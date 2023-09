Jennifer López, fabulosa en el front row del desfile de Coach en Nueva York, sorprendida por protesta activista La Diva del Bronx no quiso perderse el desfile de la firma estadounidense de la que es embajadora con un look juvenil y muy favorecedor. Durante el show, dos activistas irrumpieron en la pasarela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha comenzado la Semana de la Moda de Nueva York y una de las primeras en presentar sus propuestas para la primavera/verano de 2024 ha sido la firma Coach, de la que Jennifer López es embajadora. Por supuesto la nuyorican no quiso perderse el show y se sentó en primera fila junto otras celebridades como Anna Wintour, editora de la revista Vogue. Su elección para asistir al desfile no nos puede gustar más pues es sencilla a la vez que muy chic ¡y hace que tus piernas se vean más largas! Jennifer Lopez fabulosa front row Coach protesta activista Credit: Instagram JLo La Diva del Bronx apostó por una cazadora oversized de ante en color beige, con flecos en las mangas, cuello con grandes solapas y doble fila de botones que llevó a modo de vestido junto a botas altas de estampado de serpiente. Un look perfecto para la primavera y el otoño. Jennifer Lopez fabulosa front row Coach protesta activista Credit: Instagram JLo No faltaron otros fabulosos accesorios como un bolso metalizado de la firma y unos lentes de sol de montura blanca con detalles dorados que la cantante de On the Floor apenas se quitó, a demás de varios anillos de oro blanco y diamantes, y aretes dorados con brillantes, de Tabayer. Jennifer Lopez fabulosa front row Coach protesta activista Credit: Nina Westervelt/WWD via Getty Images En cuanto a su look de belleza, la también empresaria hizo gala de su característico golf con un maquilla luminoso de sombras metalizadas y labios jugosos. Para ceder todo el protagonismo a su chaqueta-vestido de aire masculino, recogió su cabello en un moño de aspecto desenfadado con algunos mechones sueltos. Jennifer Lopez fabulosa front row Coach protesta activista Credit: Instagram JLo Beauty En el desfile, la firma estadounidense celebró el décimo aniversario de Stuart Vevers como director creativo de la marca y tras el show, celebraron una cena en la Biblioteca Pública de Nueva York donde vimos a numerosas celebridades como Camila Mendes, Dove Cameron o Lil Nas X. Jennifer Lopez fabulosa front row Coach protesta activista Credit: Nina Westervelt/WWD via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protesta contra el uso de pieles Jennifer Lopez fabulosa front row Coach protesta activista Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images También se vivieron momentos de tensión cuando dos activistas de PETA subieron a la pasarela mientras las modelos desfilaban. Una, con el cuerpo pintado como si no tuviera piel, con los "músculos" al aire, y otra con una pancarta con el mensaje "Coach: el cuero mata", en protesta por el uso de pieles animales por parte de la firma. Las activistas fueron escoltadas fuera del desfile y no hubo ningún percance.

