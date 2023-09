Jennifer López impacta con un escote atrevido en el desfile de Ralph Lauren ¡Qué guapa! La cantante causó sensación en la semana de la moda en Nueva York con este sensual look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los desfiles de la semana de la moda en Nueva York para la primavera/verano de 2024 están en boca de todos, gracias en gran parte a la lluvia de estrellas que hemos visto en primera fila. Como era de esperar, Jennifer López ha sido una de las celebridades que más ha llamado la atención con sus propuestas increíbles. La actriz fue una de las muchas estrellas que asistió al desfile de moda de Ralph Lauren el viernes por la noche en el Brooklyn Navy Yard de la ciudad de Nueva York. Jennifer López Credit: Jed Cullen/Dave Benett/Getty Images Con la ayuda de la marca y su equipo de estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, López vistió un vestido blanco de escote atrevido, mangas abullonadas y falda floral en capas de tonos pastel. Complementó la prenda con un gran collar plateado y un cinturón marrón estilo vaquero con una hebilla de gran tamaño. Jennifer López Credit: Gilbert Flores/WWD via Getty Images López llevaba un bolso de mano metálico mientras posaba para las fotos en la alfombra, pero la vimos con otro accesorio en Instagram. Para las fotos en casa, la cantante posó con un sombrero de vaquero que le dió un toque muy cool al look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López tiene una fuerte conexión con Ralph Lauren ya que lució tres vestidos de la casa en su boda con Ben Affleck y ha llevado piezas de la marca en sus dos últimas apariciones en la alfombra de la gala del Met.

