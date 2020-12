Close

¡Belleza en familia! Jennifer López enseña rutina para cuidar la piel a Emme y a las hijas de Alex Rodríguez Pese a tener solo 16 y 12 años, las hijas de Alex Rodríguez y la hija de la Diva del Bronx no se libran de una exhaustiva rutina nocturna para cuidar la piel, de la mano de la mejor maestra posible. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López nos demuestra a menudo que mantiene una buenísima relación con las hijas de su prometido, Alex Rodríguez, y que es una mamá muy cariñosa con sus mellizos, Emme y Max. En esta ocasión, y en plena promoción de su nueva línea de belleza, vemos a las mujeres de la casa compartiendo una lección de belleza en la que la cantante, ataviada con un piyama de rayas blancas y negras, lentes de gruesa montura y el cabello recogido en un tirante moño, les muestra a las jóvenes cómo cuidar su piel antes de ir a dormir. "Enseñando a cuidarse la piel desde temprano", dice la nuyorican al comienzo del video, mientras vemos a Natasha, de 16 años; y a Ella y Emme, ambas de 12, lavar su rostro con un limpiador cremoso. "Esto te quita todo de la cara. Todo el maquillaje que se ponen cuando no miramos", continúa, mientras Emme pone cara de no entender y bromea haciendo pompas mientras se aclara el jabón. "Quítate todo el jabón [Emme]", le indica López a su pequeña. Después del limpiador, la intérprete le brinda a cada una un poco de su "suero mágico de vitamina C" mientras les da un valioso consejo: "Tienen que acostumbrarse a usar herramientas para aplicarse los productos en la cara, porque después de un largo día no tendrían que estar tocándose con las manos, tenemos tantas bacterias en ellas… Hay que usar brochas y otras herramientas", continúa la Diva del Bronx mientras les indica que se extiendan el suero por toda la cara, la frente, bajo los ojos y el cuello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la pregunta de si es para las arrugas, la cantante responde: "Tiene vitaminas para tu cara. Todo lo delicioso que necesita tu piel para estar luminosa, limpia y bella". Mientras tanto atiende a Emme, quien parece no haberse quitado bien todo el jabón y, por su expresión, parece que no se está tomando muy en serio esta lección de belleza. "¿Notan que tira un poquito? Tiene ese efecto". "Sí, hace cosquillitas", responde Natasha. Image zoom Credit: Instagram "El secreto para estar joven es usar SPF", confiesa la artista. Pero al ser antes de irse a dormir, el siguiente paso que dan las jóvenes aprendices es aplicar crema hidratante para la noche. "Va a tu piel, no a la almohada", explica López. "¿Cómo la sienten? Es rica, pero no pesada". Image zoom Credit: Instagram Pese a su corta edad, la rutina de belleza nocturna que les muestra la cantante no acaba ahí. "Por último, prueben esto: es la crema de ojos; yo la llamo la crema para las líneas. Te la pones en cualquier sitio que tengas finas líneas de expresión", dice. Image zoom Credit: Instagram "¿Líneas?", se pregunta Emme mirándose al espejo sin comprender. "Bueno, tú no", responde JLo. "Póngansela bajo los ojos y en la parte de arriba. También en las líneas de tu sonrisa [Natasha] y un poco debajo del cuello". Al acabar de extender la última poción de belleza, la también empresaria les pregunta a las chicas cómo se sienten y afirma: "[Se ven] hidratadas, pero no grasosas, luminosas y limpias". Y cuando las tres jóvenes ya pensaban que habían terminado… "¡Un momento! También tengo vitaminas para la piel para todas" y les alcanza una pastilla de los suplementos de su propia línea. Image zoom Credit: Instagram Aunque la colección al completo de JLo Beauty estará disponible en enero, por el momento el suero y la crema hidratante ya se pueden comprar, y el resto se puede pedir. Según la propia Jennifer, todos los productos de su línea pueden ser utilizados por personas de todas las edades, de 12 a 82 años. Porque la belleza no tiene fecha de caducidad.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Belleza en familia! Jennifer López enseña rutina para cuidar la piel a Emme y a las hijas de Alex Rodríguez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.