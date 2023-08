Jennifer Lopez desata la pasión en Positano con su bikini rojo de infarto ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez deslumbra con un impactante bikini rojo para tomarse unas fotos en Positano Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group ¿Habías visto un bikini así de diminuto? ¡Sólo Jennifer Lopez se atreve a lucir esta pieza! Empezar galería Jennifer Lopez en bikini rojo Jennifer Lopez deslumbra con un impactante bikini rojo para tomarse unas fotos en Positano Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer Lopez deslumbró con un impactante bikini rojo mientras se tomaba fotos en Positano. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Bad Bunny y Kendall Jenner, fans de Drake Bad Bunny y Kendall Jenner se roban el espectáculo EN la segunda noche del concierto de Drake Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Tal parece que la relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner va viento en popa. La modelo y el cantante se robaron las miradas al llegar al concierto de Drake en Inglewood, tomados de la mano y en actitud bastante cariñosa. 2 de 6 Ver Todo Demi Moore en Grecia Demi Moore disfruta sus vacaciones a bordo de un yate junto a amigos en Grecia Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Las celebridades continúan disfrutando de sus vacaciones de verano. Esta vez, el lente del paparazzi pilló a la actriz Demi Moore luciendo su escultural figura a bordo de un yate junto a amigos en Grecia. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Wendy Guevara, gran triunfadora Wendy Guevara es la triunfadora de "La Casa De Los Famosos México" Credit: Mezcalent Wendy Guevara es la triunfadora de La casa de los famosos México, convirtiéndose así en la primera mujer transexual en ganar un reality show en la televisión mexicana 4 de 6 Ver Todo Celines Toribio recibe reconocimiento ¡felicidades! Celines Toribio, recibió el pasado fin de semana el reconocimiento de “Lifetime Achievement” Credit: M&M The Agency La reconocida actriz y productora, Celines Toribio, recibió el pasado fin de semana el reconocimiento de 'Lifetime Achievement' a su carrera y trayectoria profesional por parte de La Junta Directiva del Desfile Nacional Dominicano (NatDDP), en el 41 aniversario de la Parada Dominicana. ¡Felicidades! 5 de 6 Ver Todo Jesse & Joy culmina gira JESSE & JOY CIERRAN SU GRAN GIRA POR EE. UU. CON UN ÉXITO ROTUNDO Y RECIBEN 8 RECONOCIMIENTOS Credit: Cortesía El famoso dúo musical Jesse & Joy culminó su exitosa gira Summer Tour 2023 a través de los Estados Unidos con un lleno total en su último espectáculo en Revolution Live, Ft. Lauderdale. Durante el concierto, Warner Music Latina les presentó ocho placas en reconocimiento a sus logros musicales durante esta histórica presentación. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

