JLo se convierte en la embajadora global de la marca de lencería italiana Intimissimi A sus 53 años, la cantante de origen puertorriqueño arranca este nuevo proyecto ¡y más sexy que nunca! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Buscando dejar su huella y crecer exponencialmente en el mercado Occidental, la marca italiana de ropa íntima Intimissimi eligió como embajadora global a nada más y nada menos que a una de las figuras más exitosas y aplaudidas del mundo del entretenimiento: Jennifer López. Según informes de WWD, el gerente general de la marca europea, Marcello Veronesi, explicó que la empresaria de 53 años ya firmó el acuerdo y que esta decisión ejecutiva es parte de un esfuerzo por introducir la marca en crecimiento a los Estados Unidos. "Con los últimos dos años debido a la pandemia, nos calmamos un poco, ralentizamos nuestra expansión, pero... estamos mirando hacia el próximo año para gastar nuevamente", dijo Veronesi durante una fiesta de la Semana de la Moda de París de la empresa matriz Calzedonia. "El mercado está abriendo una nueva etapa tras la dominación de Victoria Secret. Hay nuevas marcas y esperamos tomar parte de ese mercado. Tenemos una propuesta de moda para Intimissimi en Estados Unidos", agregó el CEO Sandro Veronesi. Jennifer López Credit: MarMarco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images Intimissimi se especializa en sostenes, calzoncillos, lencería, camisetas y pijamas. Una de sus últimas representantes de renombre fue la veterana actriz de Sex and The City, Sarah Jessica Parker. Cabe recordar que grandes marcas como Coach, Guess y L'Oreal París, por mencionar algunas, han tenido como embajadora a López en los últimos años. La también actriz admitió previamente que vivir en una ciudad como Nueva York [Bronx] tuvo gran influencia en su estilo de vestir: "Nos vestíamos como un niño con Doc Martens [botas], pantalones de hombre y un golpeador de esposas. Era muy latino, aretes grandes y delineador, y eso se quedó conmigo. Esa mezcla de dureza y sensualidad". ¡No podemos esperar para ver el resultado de la campaña!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image JLo se convierte en la embajadora global de la marca de lencería italiana Intimissimi

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.