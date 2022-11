Todos los detalles de los espectaculares looks que lleva Jennifer López en la nueva edición de Vogue En la última edición del año de la revista, la artista llevó increíbles piezas de Gucci, Saint Laurent y Valentino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Jennifer López reanudó su relación con Ben Affleck todos hemos querido saber los detalles de su increíble romance y cómo vive la pareja después de haberse casado en una hermosa celebración en Georgia. Si bien los hemos visto muy felices durante su viaje a Italia y Francia, y durante sus salidas en Los Ángeles, no habíamos tenido muchos detalles de su relación hasta ahora que la artista le concedió una entrevista a la revista Vogue en la cual habló más abiertamente acerca de su nueva vida como la señora Affleck. En la entrevista, la artista compartió más detalles de su relación con el actor y los hijos de este, e incluso habló de su ex, Marc Anthony. Ahora bien, si eres como nosotras, más allá de los detalles de su relación, lo más importante es saber todos los detalles de los espectaculares looks que la cantante lució en las páginas que acompañaron la pieza. Empecemos con el traje rojo que López tiene en la portada porque es una pieza realmente hermosa y le queda increíble. El traje de cuello halter con una flor oversized en la parte superior, es de Valentino Haute Couture. En otra de las fotos, la señora Affleck aparece con un look que incluye una falda maxi con abertura frontal, un jacket de encaje y un crop top, todo de Dior. Además, lleva botas de Alaïa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez - Dec 2022 -Vogue Cover Credit: ANNIE LEIBOVITZ Jennifer Lopez - Dec 2022 -Vogue Cover Credit: ANNIE LEIBOVITZ para VOGUE Jennifer Lopez - Dec 2022 -Vogue Cover Credit: ANNIE LEIBOVITZ para VOGUE Jennifer Lopez - Dec 2022 -Vogue Cover Credit: ANNIE LEIBOVITZ para VOGUE Una de las imágenes más bellas es en la que la artista aparece con un hermoso traje rosado de Gucci haciendo una pose de ballet y en la que luce muy angelical. Esa es una de las fotos más fabulosas de toda la edición. Tambien la vemos con un sexy y elegante vestido blanco con la espalda al descubierto, de Maison Margiela. Uno de nuestros looks favoritos, porque la hace lucir madura, elegante y sofisticada, es el que incluye una falda transparente, una camisa desabotonada y un abrigo negro adornado con una broche en forma de flor, de Saint Laurent. Ahora bien una de las imágenes más atrevidas, sin duda, es en la que la también actriz aparece con una falda negra maxi de cuero, un jacket del mismo material y un crop top tipo corsé, de Marc Jacobs. Sin duda alguna, todos los looks le quedaron perfectos a la señora Affleck y cómo no con esa figura.

