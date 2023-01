Todos los detalles del espectacular look de Jennifer López en la premiere de su nueva película Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Cuando pensábamos que ya habíamos visto a Jennifer López lucir todo tipo de atuendos fabulosos, la Diva del Bronx se supera con este increíble look en el estreno de Shotgun Wedding, su última película. Empezar galería El vestido Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Como una diosa, JLo posó con un diseño de gasa en color nude bordado con cristales y lentejuelas, de la colección de Alta Costura de otoño de Valentino. Bajo el traje, un body con un gran lazo amarillo ciñéndole la cintura. La estrella usó los zapatos estilo mary-jane con plataforma de la marca italiana. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio La cola Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Steve Granitz/FilmMagic Si de frente el modelo nos impactó, atención a la parte trasera, totalmente traslúcida dejaba casi al aire los encantos de la actriz, y nos dejaba apreciar con plenitud el delicado tejido bordado con brillos del diseño de Valentino. 2 de 9 Ver Todo El maquillaje Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Albert L. Ortega/Getty Images Mary Phillips fue la encargada del maquillaje de la también empresaria. La clave fue el contorno sutil que esculpió el rostro de López, la colocación del iluminador y el rubor. En los ojos, tonos metálicos que coronó con abundantes pestañas. Para los labios, perfilador y un poco de brillo en un color natural. 3 de 9 Ver Todo Anuncio El bolso Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Albert L. Ortega/Getty Images Con la ayuda de los estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, la nuyorican completó su look con un clutch rígido de terciopelo en color amarillo, de Tyler Ellis. 4 de 9 Ver Todo El peinado Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Rob Zangardi La madre de Max y Emme confió en Andrew Fitzsimons para la ocasión. Con productos de su marca homónima, el estilista creó un original moño con el resto del cabello totalmente retirado y tirante, con efecto húmedo. 5 de 9 Ver Todo Los pendientes Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Rob Zangardi A pesar del brillo de su vestido, la polifacética artista empleó varias joyas luminosas: un brazalete ancho, tres anillos y estos pendientes largos con diseño geométrico. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Las curvas Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Rob Zangardi El vestido era extraordinario, pero en esta imagen tomada por el estilista Rob Zangardi, podemos apreciar la increíble silueta de López y como su trabajo en el gimnasio da abundantes frutos. 7 de 9 Ver Todo La manicura Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Por supuesto el encargado de las uñas de la diva fue Tom Bachik. Para la ocasión, el manicurista les dio una forma almendrada y creó un elegante diseño en beige con la punta plateada. Una combinación que completaba el traje a la perfección. 8 de 9 Ver Todo Para la fiesta Jennifer lopez detalles look premiere Shotgun Wedding Credit: Emma McIntyre/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images Después de la premiere, ¡llegó la fiesta! En esta ocasión, Jenny from the block presumió pierna en este minivestido con orlanes de gasa y brillos plateados, también de Valentino, que combinó con medias de rejilla con cristales. Como accesorios, los mismos zapatos de plataforma, un coqueto bolso cubierto de lentejuelas y llamativos aretes. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

