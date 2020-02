Tenemos todos los detalles del potente facial que se hizo JLo antes del Super Bowl La experta viajó hasta Miami para realizarle este facial tan completo a la artista. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A unos días de haber pasado el Super Bowl todavía todos hablan del increíble show que presentaron Shakira y Jennifer López en el medio tiempo. Y es que su actuación en tan importante evento deportivo va a pasar a la historia como una de las mejores. Ambas dejaron el alma en el escenario y nos cautivaron no solo con sus respectivos shows, sino también con sus looks, en especial el de Jlo quien llevó un look de belleza impecable del cual todos todavía están hablando. Pero para poder lucir tan regia, con un glow envidiable y una piel prácticamente perfecta, la artista tiene un secreto. Hablamos de un increíble y completo facial que se hizo una semana antes del gran día y el que la ayudó a lucir mejor que nunca. La encargada de hacerle este potente tratamiento fue Toska Husker, propietaria del Toska European Spa en Charlotte, Carolina del Norte, quien viajó hasta Miami para tratar a la artista. El proceso empieza con una limpieza profunda y una exfoliación para refinar la apariencia de los poros. Además, también lleva una mezcla de ácidos, extractos botánicos y proteínas de seda, los cuales son aplicados con masajes faciales hechos con una técnica especial que ayuda a estirar la piel. Después la experta recurre a una mezcla de sueros con ingredientes poderosos que hidratan y hacer que la piel luzca fresca y juvenil. Image zoom “Después de este tratamiento la piel queda mucho más hidratada, balanceada y calmada”, cuenta Husker de su poderoso facial que además incluye el uso de un aparato que transmite tecnología de microcorriente. “El rostro queda más definido, los pómulos más prominentes, los ojos más abiertos y las cejas más levantadas. [Además] la piel queda con mejor textura, radiante y con glow”. Con razón la cantante dejó a todos boquiabiertos con su rostro. Y es que cuando la piel está en óptimas condiciones, que es lo que se obtiene después de un facial como este, el maquillaje queda mucho mejor. Advertisement

