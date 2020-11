Close

Jennifer López se desnuda para promocionar su nuevo sencillo y nueva línea de belleza Además de su nuevo sencillo, la cantante se prepara para lanzar su propia línea de productos para el cuidado de la piel Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que Jennifer López es una de las artistas más talentosas y polifacéticas del mundo del espectáculo, pero sobretodo nos queda muy claro que también es una de las más bellas. Y es que, a sus 51 años, López no solo conserva un rostro terso, con pocas arrugas y con un glow envidiable, sino que también posee una de las figuras más espectaculares. Y lo mejor de todo es que no tiene reparos en mostrarla cuando le toca pasar por alguna alfombra o subirse a un escenario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero tenemos que admitir que pocas veces la hemos visto sin ropa, tal y como sale en un video que acaba de publicar en su cuenta de Instagram y que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos. La cantante sorprendió a muchos al publicar varias imágenes de una sesión de fotos en las que sale completamente desnuda, solo usando sus manos para taparse los senos. ¡Wow! Es increíble lo espectacular que luce y lo tonificada que se ven sus piernas y brazos. Según los hashtags que colocó al pie del video, con esta publicación López está promocionando su nuevo sencillo, del cual todavía no sabemos mucho. Pero también, este destape llega en el momento perfecto, porque recordemos que la cantante está a punto de lanzar su línea de productos para el cuidado de la piel y este video vuelve a dejar claro, que lo que sea que esté usando López en su piel, le está funcionando de maravilla. Así es que definitivamente todas queremos usar lo mismo. Si bien todavía no sabemos muchos detalles de la nueva línea de López, sabemos que tendrá varios productos para la piel y que por supuesto estarán formulados con algunos de los ingredientes que la han mantenido luciendo fabulosa por todos estos años. La línea saldrá al mercado la primera semana de enero, pero en diciembre irán saliendo más detalles y posiblemente muchos podrán obtener algunos de los productos.

