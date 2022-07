En su cumpleaños, Jennifer López se desnuda y comparte cómo lograr "un trasero JLo" La intérprete aprovechó el día de su 53 cumpleaños para anunciar el lanzamiento del primer producto para cuerpo de su línea JLo Beauty. Se trata, cómo no, de una crema para el booty. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo anticipábamos hace unos días, Jennifer López ha lanzado su primer producto para el cuerpo dentro de su línea JLo Beauty, y no podía ser otra cosa que ¡una crema para el trasero! La Diva del Bronx tiene un derrière envidiable, que ha convertido en protagonista de muchos de sus looks y hace apenas 20 días compartió un video en su cuenta de instagram que hizo subir la temperatura del planeta compuesto por fragmentos de diversos videos musicales en los que hacía gala de sus poderosas nalgas. La empresaria, en mitad de su luna de miel, aprovechó el día de su cumpleaños número 53 para presentar el lanzamiento a sus más fieles seguidores a través de su newsletter. "Algunas veces nos centramos en el rostro y desatendemos nuestro cuerpo", comenta la cantante visiblemente emocionada. "El cuerpo es tu templo, y todo el mundo merece un cuerpo JLo". Jennifer Lopez crema trsero Credit: Cortesía Apostando por lo que López denomina "ciencia sexy", la fórmula contiene extracto de semillas de guaraní, varios tipos de péptidos, cafeína, manteca de karité, extracto de semilla de aguacate y arcilla de bentonita, además de ácido hialurónico y escualeno. Poderosos ingredientes con múltiples beneficios como mejorar la circulación, reducir la apariencia de marcas, promover la producción de colágeno, suavizar la superficie de la piel, mejorar la elasticidad y mantener la humectación. Jennifer Lopez crema trsero Credit: Cortesía El esperado ungüento promete resultados que "se pueden ver y tocar", como una piel mas firme, hidratada y libre de estrías. Jennifer Lopez crema trsero Credit: Cortesía La madre de dos, quien continúa desafiando los cánones de belleza, añade que "el trasero es tu mejor posesión y [puedes]sentirte bien [trabajándolo]. Es verano, vas a estar presumiendo en traje de baño". La intérprete asegura que para ella era "importante crear una rutina de cuidado para la piel del cuerpo para atender sus necesidades específicas y hemos empezado con el trasero!". Incluso nos muestra cómo utilizar la crema, de rica textura, diseñada para emplearse en nalgas, caderas y muslos, pero también en la cintura o los brazos. Tan solo tienes que aplicar una cantidad generosa y extenderla con movimientos circulares en esas zonas concretas en las que desees lucir una piel más firme. Jennifer Lopez crema trsero Credit: Cortesía Además de compartir la noticia con sus seguidores, la recién casada con Ben Affleck, dio las gracias a sus seguidores por "estar siempre ahi para mí" y apoyarla en sus emprendimientos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que seas fanática o no de su trabajo, ¿quién no desearía tener un trasero como el suyo? Sabemos que no es magia y que detrás de esos músculos de acero hay también una dieta equilibrada y mucho ejercicio, pero si te animas a probar su Firm + Flaunt Targeted Booty Balm, lo encontrarás en su página web, a la venta por $65, ¡y no estará disponible en Sephora hasta septiembre!

