Jennifer López deslumbra con un traje de baño sensual La cantante nos dejó boquiabiertas con el look que eligió para celebrar el cuatro de julio. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López, traje de baño, moda Credit: IG/Jennifer López Hasta para las ocasiones casuales, JLo nunca defrauda con sus looks espectaculares. Este cuatro de julio, Jennifer López celebró la independencia en los Hamptons, disfrutando de las temperaturas cálidas y de los fuegos artificiales en la fiesta que el billonario Michael Rubin. Y aunque la vimos en varios atuendos durante la noche, quedamos boquiabiertas con el traje de baño que compartió en su cuenta de Instagram. Jennifer López, traje de baño, moda Credit: IG/Jennifer López Para tomar sol y disfrutar de la piscina, la cantante eligió una propuesta rosa de escote atrevido y espalda al descubierto que acentuó su figura sin sacrificar la comodidad. Completó su look veraniego con un collar personalizado, gafas de Fendi, argollas doradas y su cabello en un recogido práctico. Jennifer López, traje de baño, moda Credit: IG/Jennifer López "Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana lleno de amor, familia, amigos y diversión", escribió junto a las fotos y dos videos en la fiesta. Por supuesto, sus fans inmediatamente le dejaron miles de comentarios complementando el look. "La boricua bella", "guapa" y "hermosa" contaron entre los mensajes que leímos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres lograr un look parecido? Aquí te tenemos dos sugerencias para marcar tendencia al estilo de JLo por menos de $40. Trajes de baño, bikini, verano Credit: Cortesía de Target Cupshe, Halter Backless Ruched One Piece Swimsuit, $29.99, target.com Trajes de baño, bikini, verano Credit: Cortesía de Target Cupshe, Bright Day Shirring One Piece Swimsuit, $33.99, target.com

