Jennifer López deslumbra posando en la lencería más sexy ¡Qué guapa! La cantante derritió las redes con estas imágenes de su última campaña de Intimissimi. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 54 años, Jennifer López está más guapa que nunca y acaba de demostrar en las redes que por ella no pasa el tiempo. Desde que conoció la lujosa firma italiana de lencería Intimissimi durante sus viajes y se convirtió en embajadora global de la marca, la diva del Bronx nos ha dejado boquiabiertas con sus fotos modelando las piezas sensuales. En su cuenta de Instagram, JLo compartió nuevas fotos con sus seguidores vistiendo un conjunto sensual de lencería negra de la marca con detalles de encaje blanco. López escribió en el pie de foto: "Cuando se siente bien... nada más importa" y agregó el hashtag "#ThisIsMeNow", haciendo referencia a su próximo álbum. López combinó el sensual sujetador balconette Elena Pretty Flowers ($79) con las bragas Pretty Flowers ($18). jennifer lopez Credit: IG/Jennifer Lopez, Intimissimi También la vimos acostada en cama vistiendo el conjunto combinado con una camisa de pijama oversized. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, sus fans quedaron enamorados con las fotos y el look. "Siempre serás la más hermosa mi Reina", "espectacular" y "divina siempre" contaron entre los miles de comentarios en su perfil.

