El look del día - julio 19, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Irina Baeva, Rihanna y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Chiquibaby El look del día Credit: Instagram Amante de los looks rosados, la presentadora presumió figura con este conjunto de falda ceñida fucsia y un top de un rosa más claro que combinó con coquetos zapatos de Flor de María Collection decorados con un gran lazo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes El look del día Credit: Instagram Así de sonriente posó la conductora desde Malibú, con un conjunto de bermudas y blusa blancos con estampado floral multicolor, una diadema y lentes de sol. 2 de 8 Ver Todo Jennifer López El look del día Credit: Thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images La Diva del Bronx lució regia con este maxivestido rojo de cuello halter con la espalda al aire, un brazalete con estoperoles, un Birkin de cocodrilo rojo y sandalias de plataforma. ¡Hasta sus lentes eran rojos! Un look perfecto para el verano. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina El look del día Credit: Instagram Nos encantó este conjunto de blusa y pantalón estilo palazzo en degradado de naranja a fucsia que la reportera lució en sus historias de Instagram. 4 de 8 Ver Todo Irina Baeva El look del día Credit: Instagram Así de sexy la actriz posó con este conjunto de minifalda tableada blanca y cropped top de manga turquesa de Alo Yoga, minibolso azul y botas de cowboy. 5 de 8 Ver Todo Jessica Rodríguez El look del día La comunicadora modeló este coqueto enterizo corto de color azul turquesa, uno de los tonos del verano, con escote drapeado y cinturón. Sandalias de tiras multicolor y un original collar completaron su look. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rihanna El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Aunque se cubrió el rostro mientras paseaba por Los Ángeles, la cantante presumió su barriga con este pantalón de mezclilla decorado con pedrería, un brasier de rejilla brillante y una chaquetilla de estilo deportivo. 7 de 8 Ver Todo Gaby Espino El look del día Credit: Instagram La venezolana compartió en sus historias este look con pantalones cargo azul turquesa y un crop top en azul más oscuro que combinó con un bolso cruzado y tenis. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 19, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.