Jennifer López deslumbra con un traje de baño amarillo, perfecto para las mayores de 50 La Diva del Bronx presumió su silueta en un bañador que combina la seducción con la elegancia en uno de los tonos ideales para el verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda la agenda de Jennifer López está muy muy ocupada. Entre la promoción de su última película The Mother (Netflix), y el rodaje de su nuevo filme producido por su esposo Ben Affleck, Unstoppable, es increíble que la Diva del Bronx saque tiempo para promocionar el resto de sus negocios. Hablamos de Delola, la marca de bebidas que lanzó recientemente y que, como ella misma expresa, son perfectas para el verano. Para demostrarlo, la artista ha compartido unas imágenes en traje de baño tomadas en Capri, Italia, uno de los paraísos vacacionales de la jet set. En las instantáneas, la nuyorican posa con un bonito y elegante bañador amarillo, perfecto para las amantes de las tendencias que no gustan de presumir demasiada piel. Con el trasero bien cubierto, pero muy escotado en los laterales, el diseño es un perfecto equilibrio entre seducción y sofisticación. Tomen nota, porque tanto los bañadores de corte clásico como el color amarillo son dos de las tendencias que vamos a ver mucho este verano. Jennifer Lopez deslumbra banador amarillo Credit: Instagram Bella y talentosa, la mamá de Max y Emme completó su atuendo con un pañuelo de rayas en la cabeza, para proteger su cabello del sol, aros dorados y grandes lentes cuadradas de inspiración años 70. Con un maquillaje muy natural en el que destaca su característico glow así como una mirada resaltada con rímel y labios jugosos, la artista porta solo un anillo en su mano izquierda y una cuidada manicura en tonos nude. Jennifer Lopez deslumbra banador amarillo Credit: Instagram Todo el conjunto tiene una estética vintage que nos encanta, con López disfrutando en una tumbona de color turquesa, y resalta los tonos cálidos de la piel de la actriz y cantante, además de su melena lacia en color caramelo. Precisamente las pañoletas satinadas se han vuelto a poner de moda y es un accesorio indispensable si quieres cubrir tu pelo al mismo tiempo que lucir a la última. También puedes usarlas anudadas en el cuello, la muñeca o incluso como cinturón para darle un toque diferente a tus atuendos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López sorprendió a todos hace tres días al compartir un video también promocionando su bebida al recibir una exclusiva maleta turquesa con varias botellas. Lo que causó un shock fue su atuendo: pantalón de mezclilla acampanado, una camiseta de manga larga rosada con un top blanco debajo, zapatillas Converse y el cabello suelto ligeramente despeinado. Un look muy de los años 90 que la estrella aclaró, se debía a su personaje en la película que está rodando.

