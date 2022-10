El descuido de Jennifer Lopez que dejó al descubierto una de sus partes más íntimas La actriz se encontraba ejercitando en el balcón del hotel cuando, sin darse cuenta, dejó entrever parte de sus encantos. ¡Aquí las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay alguien que es cuidadosa con sus looks y vigila al milímetro cada detalle, esa es Jennifer Lopez. Pero, en esta ocasión, la actriz sufrió un inofensivo incidente que dejó al descubierto más de la cuenta. Los fotógrafos, ya casi una extensión de su vida, estuvieron en el momento justo para sacar la imagen de este desliz que se extendió como la pólvora. La actriz se encontraba en el balcón del hotel donde se hospedaba haciendo algunos ejercicios y con ropa deportiva. Lo que parecen estiramientos. El mini sweater que llevaba le jugó una mala pasada. Jennifer Lopez Jennifer Lopez | Credit: Mezcalent Vestida en un look deportivo de top cortito y pantalón rosa pálido, pelo recogido y prácticamente nada de maquillaje, JLo se disponía a calentar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al alzar los brazos más de la cuenta, y al tratarse de una parte superior bastante diminuta, la artista de 53 años dejó poquito a la imaginación. Jennifer Lopez Jennifer Lopez | Credit: Mega/The Grosby Group De primeras parecería que no lleva sostén, pero, al fijarse bien, da la impresión de que sí lo tiene puesto. Al ser de color carne, la sensación es que se trata de su propia piel y, por lo tanto, confunde un poco. Igualmente, Jennifer mostró sus abdominales de acero y su figura en plena forma a la que sigue cuidando y mimando cada día con sus visitas al gimnasio y sus intensas coreografías. La esposa de Ben Affleck se prepara para el estreno de Shot gun wedding en Prime Video, cuyo tráiler ya ha compartido en sus redes. La divertida cinta llegará a dicha plataforma el próximo 27 de enero. Y por si eso fuera poco, Jennifer también está presentando su primer libro de niños Con pollo, una nueva aventura junto a Jimmy Fallon con la que enseñar a los niños a hablar español de manera amena y divertida.

