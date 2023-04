El look del día – abril 14, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: IG/Rob Zangardi Verónica Montes, Adriana Cataño y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Verónica Montes Veronica Montes Credit: IG/Veronica Montes Guapísima lució la actriz peruana presumiendo piernas en Acapulco con esta propuesta anaranjada y sandalias nude. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adriana Cataño Adriana Cataño Credit: Manny Hernandez/Wireimage Captamos a la actriz el el premiere de "Montecristo" en Miami vistiendo un enterizo negro acentuado con un cinto. 2 de 8 Ver Todo Amara la Negra Amara La negra Credit: IG/Amara La Negra Coqueta y colorida lució la cantante con una blusa y minifalda a juego y sandalias de Dolce & Gabbana. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Daniella Álvarez Daniella Alvarez Credit: IG/Daniella Alvarez Disfrutó de sus vacaciones en Aspen, Colorado vistiendo un enterizo de estampado de pata de gallo. 4 de 8 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: IG/Rob Zangardi Con la ayuda de sus estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, la cantante derrochó glamour con esta propuesta de Ralph Lauren. 5 de 8 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad dio lección de estilo primaveral con un vestido de estampado floral y tacones rosa. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Durante su paseo por Lisboa, la presentadora vistió un atuendo negro monocromático con un short de cuero, botas altas y una boina chic. 7 de 8 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Mega/The Grosby Group Llegó muy glamorosa al estudio de "America's Got Talent" con un saco gris y bolso en color rosa claro. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – abril 14, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.