Jennifer López derrite las redes posando en lencería La cantante presumió su tonificado abdomen sólo días después de cumplir 54 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López se ha convertido en todo una modelo gracias a Intimissimi. Desde que conoció la lujosa firma italiana de lencería durante sus viajes y se convirtió en embajadora global de la marca, la diva del Bronx nos ha dejado boquiabiertas con sus fotos modelando las piezas sensuales. Ahora en su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de fotos deslumbrantes de su última sesión de fotos detrás de escena mientras luce un look de Intimissimi. "Feliz lunes 💙 ¡Que tengan una excelente semana!", escribió en el pie de foto. Posó vistiendo un sostén azul, bragas escotadas a juego y un kimono de estampado alegre, presumiendo su tonificado abdomen y su belleza natural con una sonrisa radiante. Por supuesto, sus fans quedaron enamorados con el look. "Maravillosa", "reina" y "hermosa" contaron entre los miles de comentarios que leímos en su perfil. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ""Me siento conectado con Intimissimi", dijo López cuando empezó su colaboración con la marca en el 2022. "Animan a las mujeres a sentirse seguras de sí mismas y, lo que es más importante, ¡a abrazar ese sentimiento! Los diseños reflejan eso. Todas sus piezas son elegantes, lujosas y ponibles. Te sientes inspirada y empoderada tan pronto como te lo pones".

