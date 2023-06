El look del día - junio 13, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Phillip Faraone/Getty Images Ana Bárbara, Ángela Aguilar y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Bárbara El look del día Credit: Instagram La cantante posó así de guapa en su cuenta de Instagram con un conjunto de Estrada Twins, de blusa corta anudada bajo el pecho y pantalón fluido estampado con llamas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rashel Díaz El look del día Credit: Cortesía Media Concepts PR La comunicadora llenó el plató de Despierta América de energía positiva con su sonrisa y este conjunto naranja de top con mangas voluminosas y falda con volante. 2 de 10 Ver Todo Galilea Montijo El look del día Credit: Instagram Como toda una diosa, la mexicana presentó un nuevo programa de la casa de los famosos México ataviada con este ceñido diseño dorado de largura midi de Alex Perry, que combinó con llamativos aretes y sandalias también metálicas de Gianvito Rossi. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Jennifer López El look del día Credit: Phillip Faraone/Getty Images La Diva del Bronx posó en el estreno de la película The Flash con este conjunto de Gucci, de falda larga con cola en color durazno y un original chaleco de neopreno. Con una cola tirante, completó su look con un clutch negro y zapatos de plataforma. 4 de 10 Ver Todo Maribel Verdú El look del día Credit: Phillip Faraone/Getty Images La actriz española también dijo presente en la premiere de The Flash con este elegante traje negro de cuello alto, cuerpo drapeado y detalles dorados que resaltaba su silueta. 5 de 10 Ver Todo Sasha Calle El look del día Credit: Phillip Faraone/Getty Images La primera supergirl latina hizo acto de presencia en el estreno de The Flash con un traje negro de solapas satinadas y corte clásico que se veía renovado gracias a una larga capa a juego, de Saint Laurent. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Xochitl Gómez El look del día Credit: Leon Bennett/WireImage La actriz del universo Marvel presumió de abdomen con este set de brasier y falda en azul real de Gucci que combinó con zapatos de punta plateados para el estreno de The Flash. 7 de 10 Ver Todo Amanda Díaz El look del día Credit: Rodin Eckenroth/FilmMagic Muy elegante con este vestido satinado de un solo hombro en azul real vimos a la influencer cubana, quien completó su look con unas sandalias nude, bolsito blanco con pedrería y aretes brillantes. 8 de 10 Ver Todo Carolina Ross El look del día Credit: Instagram Muy favorecida, la cantante asistió a una boda con este traje palabra de honor de color frambuesa, con grandes flores de lentejuelas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ángela Aguilar El look del día Credit: Instagram Así de coqueta frente a una pared de espejos vimos a la cantante con un elegante vestido negro de escote cuadrado, cuerpo ceñido y falda voluminosa de la firma Gucci, y una cartera tipo cofre de Chanel. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

