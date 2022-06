El look del día – junio 2, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: Mega/The Grosby Group Adamari López, Ninel Conde y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ninel Conde Ninel Conde Credit: Instagram/Ninel Conde Para celebrar el cumpleaños de Federico Diaz, la mexicana eligió un atuendo blanco de encaje confeccionado por Odalys Marino y sandalias amarillas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer López Credit: x17/The Grosby Group ¡Qué cuerpazo! La cantante optó por un look atlético negro, zapatillas Nike, gafas de Versace y un bolso Hermes. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: Instagram/Bendito Closet Style Nos encantó el vestido en tono coral y las sandalias coloridas que portó la presentadora en Hoy Día. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodriguez Muy cool lució la joven reportera en un desfile de moda de Miami Fashion Week con un minivestido estampado y plataformas impactantes. 4 de 9 Ver Todo Amara La Negra Amara La negra Credit: Instagram/Amara La Negra La mama de gemelas impactó con una prenda rojo vivo, cinto grueso a su cintura y tacones transparentes. 5 de 9 Ver Todo Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: David Benito/WireImage Vistiendo un blazer embellecido con cristales, la modelo maravilló en un evento de la marca icónica de relojes, Omega. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Stefania Roitman Stefania Roitman Credit: Jason Koerner/Getty Images Bella lució la esposa de Ricky Montaner como modelo en la pasarela de Missoni en Miami Fashion Week. 7 de 9 Ver Todo Dua Lipa Dua Lipa Credit: Mega/The Grosby Group Visitó a la Sagrada Familia en Barcelona un chaleco oversized para cubrir su blusa con recortes y short. 8 de 9 Ver Todo Nicky Hilton Nicky Hilton Credit: The Image Direct/The Grosby Group Regia lució la socialité presumiendo su pancita y portando un vestido rosa como de cuento de hada. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

