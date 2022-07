¡Omg! El guardarropa que llevó JLo a París está valorado en casi $200,000 Mira todos los fabulosos looks que ha usado la cantante durante sus increíbles vacaciones en París. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya todos hemos visto las imágenes de Jennifer López y Ben Affleck disfrutando de unos románticos días en París en dónde han disfrutado de caminatas por las calles de la llamada ciudad del amor, han visitado algunas tiendas y disfrutado de algunos de los mejores restaurantes del lugar. Son muchas las fotos de la pareja que han sido publicadas, incluyendo la ahora célebre imagen de Affleck completamente dormido en un bote. Ahora bien, lo que realmente nos tiene fascinados a todos son los fabulosos looks que la actriz ha lucido y los cuales al parecer cuestan una fortuna. Durante los primeros días de su llegada a París, vimos a López portando femeninos vestidos que la hacían lucir como toda una princesa. En una de las primeras imágenes que vimos a la pareja, la artista llevaba un traje rojo con escote profundo que la hacía lucir muy elegante. La pieza es de la marca Forte Forte y cuesta $775. Las altísimas sandalias de plataforma que llevó son de Andrea Wazen y cuestan $620. Luego la vimos con un vestido negro más casual y fresco, también de Forte Forte que combinó con un minibolso tipo caja, de Valentino, cuyo precio es $2,700. Otro de los vestidos que le fascinó a sus seguidores fue el vestido maxi con estampado floral, de Gucci el cual cuesta nada menos que $10,500. Como si su costoso vestido no hubiera sido suficiente, la cantante eligió un minibolso tipo caja, de Dolce & Gabbana, para complementar su look. Con el ceñido vestido negro, de Et Ochs, que usó para salir a cenar con su amado, la artista nos recordó que tiene uno de los mejores cuerpos de la industria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez and Ben Affleck in Paris - July 23th, 2022 Credit: Pierre Suu/GC Images Jennifer Lopez y Ben Affleck - vestido de flores Credit: Best Image/The Grosby Group Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Best Image/The Grosby Group Otro de los atuendos que nos encantó, fue el femenino vestido azul real con corte A, de Alexander McQueen, de $2,090, que combinó con zapatos planos y un bolso, de Christian Dior, que cuesta unos $3,700. Jennifer Lopez y Ben Affleck - red dress Credit: Pierre Suu/GC Images Jennifer Lopez In Paris - July 25th, 2022 Credit: Pierre Suu/GC Images Jennifer Lopez y Ben Affleck en Paris Credit: Pierre Suu/GC Images Jennifer lopez Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group La actriz también llevó varios bolsos Hermés, uno de ellos costando, aproximadamente, $80,000. Eso sí, también la vimos con dos vestidos de la marca Reformation, que es un poco más asequible. Los dos vestidos que usó de dicha marca, cuestan menos de $300. Lo cierto es que entre fabulosos zapatos, costosísimos bolsos de diseñador, fabulosos vestidos y otros accesorios, el guardarropa que López llevó a este viaje, está valorado en más de $170,000. ¡Wow!

