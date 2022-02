El look del día - febrero 3, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Credit: Gotham/GC Images No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Marlene Favela, Jennifer López y Kate Middleton son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora combinó su hermosa falda negra plisada, con un top con estampado de leopardo y zapatos de plataforma. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Como de costumbre, la presentadora mexicana da cátedra de estilo con increíbles looks como este. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: Gotham/GC Images Aunque es uno de sus looks más recatados, la artista cautivó con este vestido estampado de manga larga que combinó con botas cremas a la rodilla. ¡Qué bella! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Hilary Duff Hilary Duff, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz luciendo muy cómoda y relajada con este atuendo de jeans de talle alto, top negro de manga larga y zapatos planos. 4 de 9 Ver Todo Karlie Kloss Karlie Kloss, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Vimos a la modelo en Nueva York con uno de sus looks más relajados y causales. ¿Qué te parece? 5 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate middleton, look del dia Credit: Karwai Tang/WireImage Sobria y elegante lució la duquesa con este vestido gris con falda en A, que combinó con medias opacas y zapatos de punta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Fresca y relajada lució la presentadora de noticias con este atuendo de pantalón rojo cropped, top crema con mangas abullonadas y zapatos de punta. 7 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón La presentadora mexicana acaparó miradas con este sexy minivestido negro, que complementó con botas por encima de la rodilla. 8 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mostró su tonificado abdomen con este look de jeans rasgados, crop top morado y botas estampadas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

