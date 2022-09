El look del día - septiembre 12, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Jennifer López y Heidi Klum son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Heidi Klum Heidi Klum Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo acaparó miradas en las calles de Nueva York con este festivo minivestido multicolor. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Itatí Cantoral Itati Cantoral Credit: Instagram/Itatí Cantoral Para disfrutar de un paseo por Austin, Texas, la actriz mexicana eligió este vestido de seda que combinó con botas baqueras. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group Captamos a la cantante mientras estaba de compras con su hija Emma con este veraniego vestido verde con cuello halter, que combinó con sandalias cremas de tacón corrido y un bolso personalizado, de Dior. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jessica Chastain jessica Chastain Credit: Michael Loccisano/Getty Images La talentosa actriz llegó a la premier, en el marco del Festival de cine de Toronto, de su nuevo film The Good Nurse, con este sencillo pero elegante jumpsuit rojo. 4 de 9 Ver Todo Karlie Kloss Karlie Kloss Credit: Splash News/The Grosby Group Encontramos a la modelo en un evento en Nueva York al que llegó con este set fucsia de minifalda y chaqueta, que complementó con un top negro de cuello alto y zapatos de punta. 5 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo cuando se dirigía un desfile de moda durante la Semana de la moda de Nueva York, con este coqueto minivestido con estampado floral, que combinó con botas negras a la rodilla y un minibolso. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Para asistir al desfile de Fendi en Nueva York, la empresaria optó por este ceñido vestido de brillo con transparencias de dicha marca. 7 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante salió a disfrutar de una cena entre amigos con este sexy look de minifalda, top tipo corsé, zapatos de punta y jacket negro. 8 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Regia lució la presentadora con este moderno jumpsuit rojo con mangas tipo globo y cutouts. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

