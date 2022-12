El look del día - diciembre 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Eva Longoria, Jennifer López y Zoë Saldaña son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Daisy Fuentes Daisy Fuentes Credit: Backgrid/The Grosby Group Encontramos a la presentadora en las calles de Brentwood, CA, ataviada con este look casual de jeans negros skinny, suéter a rayas y botines. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana combinó su look de negro con este abrigo naranja de gamuza. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la artista llevando un look muy diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué te parece este atuendo? 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La socialité mostró su delgada figura con este look de pantalón negro de cuero y crop top azul turquesa. 4 de 9 Ver Todo Zoë Saldaña Zoe Saldana Credit: David M. Benett/Hoda Davaine/Dave Benett/Getty Images Regia lució la talentosa actriz con esta falda maxi de terciopelo, que complementó con un sencillo top y un clutch. 5 de 9 Ver Todo Eva Longoria <p>Este fabuloso traje negro con escote asimétrico le sentó de maravilla a la figura de la actriz y empresaria.</p> Este fabuloso traje negro con escote asimétrico le sentó de maravilla a la figura de la actriz y empresaria. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la actriz en las calles de Nueva York luciendo muy fresca con este vestido estampado que combinó con zapatos amarillo mostaza. 7 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: Instagram/Migbelis castellanos La presentadora eligió este atuendo de minifalda de cuero, top negro de cuello halter y botas a la rodilla, para ir a una velada en Miami. 8 de 9 Ver Todo Kate Winslet Kate Winslet Credit: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney Nos encantó este look tan cool y moderno que portó la talentosa actriz. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

