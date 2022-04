El look del día - abril 7, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer lopez, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Kendall Jenner, Jennifer López y Jacky Bracamontes son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante mostró su estómago de acero con este conjunto azul real de pantalón y crop top, que complementó con zapatos de punta y chaqueta naranja. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes, look del dia Credit: Instagram/Jacky Bracamontes Con este ceñido vestido azul marino con estampado floral, de Benito Santos, llegó la actriz a la inauguración de un elegante restaurante en Guadalajara, México. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer lopez, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la artista dando un paseo con su hija Emme, ataviada con un primaveral vestido estampado, que complementó con zapatos cremas de plataforma. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karlie Kloss Karlie Kloss, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Las muletas no impidieron que la modelo se pusiera este llamativo conjunto verde neón de pantalón cropped, crop top y chaqueta. Eso sí, no le quedó otra cosa más que olvidarse de los tacones y llevar tenis. 4 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La modelo lució regia con este ceñido vestido midi estampado. 5 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Vimos a la empresaria portando este conjunto blanco de pantalón y chaqueta oversized. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad combinó su falda midi a cuadros, con una blusa blanca con lazada y zapatos cremas de punta. 7 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de holanda, look del dia Credit: 2022 Dutch Press/The Grosby Group Con esta elegante blusa roja y palazzos del mismo color, llegó su majestad, junto a su esposo, a un concierto en su honor. 8 de 9 Ver Todo Ana Jurka Ana jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka Hermosa lució la presentadora con este minivestido azul pastel. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

