Esta es la prueba de que al igual que Carolina Sandoval, JLo también usa fajas La artista se encuentra en Capri disfrutando de unas increíbles vacaciones junto a sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hablamos de Jennifer López, hablamos de una de las artistas más populares del mundo y también una de las más queridas y admiradas. Su talento es indiscutible y su estilo inigualable. También, a sus 53 años, goza de uno de los mejores cuerpos de la industria. Obviamente gracias a su fama y su dinero, contratar a los mejores chefs para que le preparen la comida más saludable y tener a los mejores entrenadores personales. Sin embargo, eso no significa que al igual que la mayoría de las mujeres, López tenga que recurrir a uno que otro truquito para esconder alguna imperfección y hacer que la ropa le quede mejor. Por eso, al igual que muchas de nosotras, López recurre a las fajas. Como ya te habrás enterado, la artista se encuentra en Capri, Italia, disfrutando de unas mágicas vacaciones junto a sus hijos y algunos amigos. Ya estando ahí, López aprovechó para hacer una sesión de fotos en traje de baño y también con algunos looks playeros. Fue precisamente con uno de esos atuendos tropicales que quedó al descubierto la faja que tenía debajo. Durante esta parte de la sesión de fotos, la cantante llevaba un vestido negro con cuello halter, cutout en la parte del estómago y una pronunciada abertura lateral. Fue precisamente por ahí, que se salió parte de la faja tipo pantalón que llevaba López. Este tipo de piezas son muy populares entre las famosas, porque además de mantener todo en su lugar, hace que la ropa quede mejor y que luzcas más estilizada. Jennifer Lopez Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer Lopez Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer Lopez Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Jennifer Lopez Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Ahora bien, al parecer esta faja no le ayudó mucho en la parte del estómago porque en algunas imágenes se le puede ver barriga a la cantante, probablemente porque ha estado disfrutando al máximo sus vacaciones comiéndo lo que se le da la gana. Eso sí, esta no es la primera vez que vemos a la también actriz llevando este tipo de fajas que son perfectas para usar debajo de los vestidos ceñidos que a ella tanto le gustan. Aquí queda claro, que al igual que muchas mujeres que no están en el medio artístico, López también tiene sus truquitos de moda y belleza.

