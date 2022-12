Jennifer López comparte sus secretos de belleza más top y cómo logra su glow con maquillaje La artista ha compartido un video en el que narra su rutina para el cuidado de la piel y se realiza un maquillaje natural y favorecedor, con un brillo a lo JLo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López es un icono de moda y belleza. Amamos todo lo que se pone y siempre luce espectacular. A sus 53 años nos sigue dando lecciones de estilo, como el atuendo rojo ideal para Navidad o los abrigos que está desplegando este invierno. En cuanto a belleza, aunque pensemos que siempre se pone en las manos de los mejores estilistas para maquillarse y peinarse, la Diva del Bronx ha demostrado que es muy hábil maquillándose y ha compartido sus consejos más top para lograr su famoso "glow". Por supuesto, la empresaria resaltó que aunque el maquillaje ayuda, todo comienza con el estado de la piel. "El brillo empieza con la piel. Si está feliz y descansada se nota. Pero si estás triste o no te estás cuidando no lo puedes cubrir con maquillaje". Jennifer Lopez secreto maquillaje glow Credit: Amy Sussman/Getty Images Para lucir descansada, la mamá de Max y Emme, que pronto sacará nuevo disco, tiene una recomendación un tanto peculiar. "Uno de mis mejores secretos es dormir suficiente. Pero [a veces no es posible]. Hay cierta cantidad de horas que puedes dormir antes de que tu cara se eche a dormir. Para mí es menos de 4 o más de 7". Con tantos conciertos, rodajes y vida social, no sabemos cuántas noches la artista se habrá visto obligada a dormir ¡menos de 4 horas! En cualquier caso, siempre nos quedarán los cosméticos, y esta es la rutina de la cantante de On the floor para verse siempre increíble. Jennifer Lopez secreto maquillaje glow Credit: Cortesía On The JLo Rutina de cuidado de la piel Primero encender una vela para crear una atmósfera agradable Después dice en voz alta una afirmación sobre su familia, el amor y la felicidad Comienza su rutina de cuidado de la piel con el limpiador, de su propia marca "Llevo tanto maquillaje todo el día y replico tan a menudo que necesito algo que lo elimine", explica. "Siempre he tenido una rutina muy sencilla. Había rumores de que usaba limpiadora s muy caros y básicamente me bañaba en ellos", comparte riendo la esposa de Ben Affleck. En los labios, el bálsamo labial de La Mer, que según la intérprete tiene una textura muy agradable. A la hora de aplicar la crema para el contorno de los ojos, la estrella comenta "Dicen que hasta los 25 tienes la cara con la que aceite, después, la que mereces". Nunca le falta la hidratante y también el bloqueador solar. "No lo hace todo, pero si empiezas a usarlo joven se nota". El maquillaje glow Después, la diva del Bronx comienza a maquillarse. "Tuve la suerte de aprender con Kevyn Aucoin, que era un artista. Él me dijo 'no tengas miedo del maquillaje, siempre te puedes lavar". De él aprendió a aplicar el contorno ligeramente por encima de los pómulos para elevar más el rostro, por ejemplo. Corrector, contorno en la nariz, base de maquillaje de Chanel, paleta de ojos de Tom Ford, rubor en crema de Beauty Blender, delineador de labios de Makeup Forever, iluminador de Marc Jacobs, gloss de Fenty Beauty o el lápiz de Anastasia Beverly Hills para las cejas son algunos de los productos que encontramos en su estuche de maquillaje y que le ayudan a conseguir su envidiada luminosidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López sella el resultado con el polvo de Makeup Forever y demuestra lo actualizada que está ¡compartiendo un truco de TikTok para delinear los labios! ¿Qué te pareció? ¿Te animas a recrearlo?

