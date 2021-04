El secreto detrás del glow de JLo y no es ningún producto de su línea de belleza A sus 51 años la cantante goza de una de las mejores pieles del mundo del espectáculo. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que Jennifer López es una de las celebridades latinas más respetadas y admiradas del mundo del espectáculo y no solo por su talento, sino también por su belleza. Y es que, a sus 51 años, la cantante goza de una de las mejores figuras y un rostro que muchas jovencitas envidiarían. Ahora bien, si hay algo que de verdad siempre ha intrigado a muchos, es ese glow inconfundible que solo ella ha sabido conseguir. Contrario a lo que muchos piensan, esa piel tan radiante y ese glow incomparable, López no siempre la adquiere usando los productos de su nueva línea de belleza, sino aplicándose un producto que probablemente muchas hemos usado o que incluso tenemos en la casa en este momento. Hablamos del Ultra Sheer Body Mist Sunscreen, de Neutrogena. ¿Sorprendida? Nosotras también y es que nunca nos hubiéramos imaginados que un protector solar podría servir para dar semejante glow. Resulta que Scott Barnes, el maquillista de cabecera de la actriz, reveló durante una entrevista que para obtener el brillo sutil que López siempre lleva en su escote, aplica este popular espray, que además de dejar la piel con un brillo incomparable, también la mantiene protegida de los rayos del sol porque tiene SPF 30. Neutrogena sunblock, Jlo glow, jennifer lopez, scott barnes Image zoom Credit: Cortesía Este truco es perfecto para cuando llevas un vestido con la espalda al descubierto o un escote pronunciado. Eso sí, el experto no especificó si lo usa en el rostro de la cantante, pero sí te lo puedes aplicar en todo el cuerpo. El producto es un poco grasoso, así es que, si lo vas a aplicar en la cara, procura que sea muy poco y a distancia. Lo mejor de todo es que solo cuesta $9.99 y lo puedes encontrar en target.com. Nosotras lo estamos ordenando en este momento. ¿Te gustaría probarlo?

