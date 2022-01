¡Wow! Jennifer López luce como toda una adolescente en la nueva campaña de Coach Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el 2019 Jennifer López se convirtió en embajadora de Coach, y desde entonces ha protagonizado importantes y fabulosas campañas que le han dado otro aire a la marca. Entre esas campañas se destacan la primera que hizo, que fue realizada en la ciudad de Nueva York, y también la que realizó junto a sus hijos y su mamá para la colección de otoño 2020. En cada una de esas campañas, la artista ha lucido espectacular, pero ninguna se compara al más reciente comercial de la marca en el que López parece toda una adolescente. De verdad es que al verla no parece que llega ni a los 40 años. En este nuevo proyecto, la cantante aparece muy divertida montada en una bicicleta y acompañada de varios modelos también en bicicleta y luciendo algunas de las piezas de la nueva colección. En una de las imágenes, López aparece con un set rosado que incluye joggers y sudadera, combinado con sandalias de tacón y un hermoso bolso marrón con crema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un video se puede ver a la actriz con otro cómodo conjunto deportivo, en este caso blanco, combinado con modernas botas y por su puesto, también con un bolso. Aquí la artista llevó una en cabello suelto con ondas naturales en algunas tomas, y en otras una cola de caballo en la nuca y flequillos en la parte frontal. JLo, jennifer lopez, campaña de Coach Credit: Instagram/JLo Jennifer lopez, jlo, campana de Coach Credit: Instagram/JLo Además de que López luce como toda una jovencita en esta nueva campaña, también la vemos haciendo alarde de su facilidad para montar bicicleta. Y si bien no hace piruetas como sus acompañantes, se nota que sabe hacerlo muy bien.

