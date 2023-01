Te decimos cómo lograr el moño favorito de Jennifer López Este peinado hace que el rostro luzca estirado y juvenil por eso JLo lo ama. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hablamos de las famosas más copiadas, sin duda, Jennifer López se lleva el primer lugar, en especial cuando se trata de su maquillaje y sus peinados. Por eso además de su vestuario, nos interesa mucho saber todos los detalles de los productos que usa su maquillista y de cómo su estilista logra esos fabulosos peinados. Como ya sabemos, uno de sus looks más virales fue el que llevó durante su presentación en el Super Bowl, unas ondas espectaculares que permanecieron intactas durante todo el show. El encargado de realizar ese peinado fue el talentoso Chris Appleton, el mismo que le hizo el peinado que llevó en la fiesta de la premier, en Hollywood, de su nueva película Shotgun Wedding. Para esta ocasión tan importante, López eligió coqueto y divertido minivestido y llamativo vestido crema con transparencias y pedrería, el cual complementó con un clutch verde limón, Aretes de oro blanco y diamantes, y un maquillaje que incluía un labial nude y sombras grises y plateadas, al igual que con su peinado favorito, un moño alto que hace que las facciones de su rostro se destaquen aún más. Este peinado también puede hacer ese efecto en nosotras. Por eso, aquí te vamos a decir cómo lograrlo. Lo bueno es que es un peinado que puedes hacer para complementar un look casual, al igual que un atuendo más elegante, tal y como lo hizo la artista en dichos eventos. Es importante que el cabello no esté acabado de lavar para que tenga más volumen y el grosor del moño quede perfecto. Por supuesto, vas a necesitar un fijador de cabello, pero si no tienes el cabello largo y quieres que te quede igual de perfecto que a JLo, necesitas una cera para el cabello, lo que te va a ayudar a que no se mueva ni un pelo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez, peinado, Moño Credit: Steve Granitz/FilmMagic Jennifer Lopez, peinado, moño El peinado es fácil de lograr pero se necesita un poco de práctica para que quede como queremos. Nosotras lo hemos intentado y la primera vez nos tomó varios intentos para que quedara idéntico al de la cantante. Mira a continuación los productos que necesitas para lograrlo. Hair wax Credit: Cortesía Cera en barra para el cabello, de TIGI Bed Head. $18.40. amazon.com Spray para el cabello Credit: Cortesía Design Spray 9, de Kenra. $19.99. ulta.com Invisible pins Credit: Cortesía Bobby Pins, de ILVISEST. $6.79. amazon.com cabello, aceite de brillo Credit: Cortesía Moroccanoil Treatment Oil, de Moroccanoil. $48. moroccanoil.com Cepillo, cabello Credit: Cortesía Cepillo de bordes, de Evolve. $5.49. amazon.com

