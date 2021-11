Jennifer López impacta en cita romántica con Ben Affleck ¡No te pierdas el look espectacular de la cantante! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de varias semanas grabando su nueva película The Mother en Canadá, Jennifer López se reunió con Ben Affleck en Los Ángeles y ¡la pareja se vio más amorosa que nunca! Captamos a ambos afuera del restaurante Spago en Beverly Hills en el medio de un abrazo tierno, y por supuesto, López llevaba un atuendo divino. La diva del Bronx vistió un saco largo de piel color crema que la hizo lucir muy sofisticada, pero nos dejó adivinando qué tipo de prenda llevaba puesta abajo. Le dio un toque de color con tacones rojo vivo muy sexy y llamativos con transparencias. Completó el look con un bolso dorado y maquillaje en tonos neutrales para darle su J.Lo glow. Por su parte, Affleck llevó un atuendo simple gris, pero dejó atrás sus camisetas casuales por una camisa más formal para la cita romántica. Jennifer López, J.Lo, Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá de Max y Emmy regresó a Los Ángeles para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia, pero sigue grabando su próxima película, Marry Me. ¡No podemos esperar para ver las dos películas pronto!

