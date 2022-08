Estas chanclas son las favoritas de Jennifer López y cuestan menos de $60 En varias ocasiones durante su viaje por Europa con Ben Affleck, la cantante ha llevado esta opción de lujo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como amantes de la moda, siempre estamos atentas a los atuendos y las piezas divinas que llevan las celebridades. Esta última semana, Jennifer López y Ben Affleck han disfrutado unos días increíbles en Paris y Capri. Por supuesto, la moda de la diva del Bronx ha dado mucho de qué hablar. Desde sus trajes para cenar con Ben hasta sus vestidos casuales y estamos tan enamoradas de las piezas románticas y las queremos para nuestros propios guardarropas. Y cuando se trata de su calzado, muchos son tacones de diseñadores de firmas de lujo, pero la sorpresa es que acabamos de reconocer un par totalmente asequible. Jennifer López Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Para una sesión de fotos en un yate en Capri, la cantante llevó un par de sandalias TKEES, una marca que suele lucir cuando busca una opción practica y cómoda. Y aunque estas chancletas no cuenten entre las piezas más caras del vestuario de JLo, este par de $55, es para nosotras definitivamente una opción de lujo. TKEES, chancletas Credit: Courtesía de TKEES Metallics de TKEES. $55. tkees.com Aparte de la sesión de fotos, hemos visto a la mamá de Emme y Max luciendo sus chanclas para pasear por Capri. Jennifer López Credit: Mega/The Grosby Group También ha vestido un par blanco de la misma marca, aunque el otro color cuesta $85. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de sus chanclas? ¿Conseguirías un par?

