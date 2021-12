El look del día - diciembre 13, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Eiza González, Jennifer López y Scarlett Johansson son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López La presentadora deslumbró con este sensual traje negro con escote profundo y abertura frontal. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz, look del dia Credit: Instagram/Aleyda Ortiz Este moderno vestido rojo vino le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. 2 de 10 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante y actriz llegó a un evento con este hermoso traje azul pastel con escote profundo, de Elie Saab. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia Credit: Michael Kovac/Getty Images for Baby2Baby La actriz llegó a un evento benéfico ataviada con este look casual. 4 de 10 Ver Todo Faith Hill Faith Hill, look del dia Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images for for Paramount Superelegante lució la cantante con este hermoso jumpsuit. 5 de 10 Ver Todo Scarlett Johansson Scarlett Johansson, look del dia Credit: Emma McIntyre/Getty Images Muy coqueta lució la actriz con este minivestido strapless estampado. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Alba Jessica Alba, look del dia Credit: Michael Kovac/Getty Images for Baby2Baby Con este look casual de jeans de talle alto y suéter crema, la actriz y empresaria llegó a su evento de caridad. 7 de 10 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz se paseó por las calles de la Ciudad de México, con este otoñal conjunto de palazzos y top de cuello alto. 8 de 10 Ver Todo Reese Witherspoon Reese Witherspoon, look del dia Credit: Emma McIntyre/Getty Images Fresca y juvenil lució la actriz con este minivestido a cuadros. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, look del dia Credit: Amanda Edwards/Getty Images Nos encantó este conjunto estampado de pantalón corto y chaqueta, que la actriz combinó con un crop top negro y sandalias atadas al tobillo. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

