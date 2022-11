¡Omg! Esta moderna y fabulosa cartera que usó JLo cuesta menos de $75 Recientemente hemos visto a la artista llevando piezas de marcas bastante asequibles que están más al alcance de sus fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se habla de las mujeres mejor vestidas de Hollywood, uno de los primeros nombres que nos llega a la mente, es el de Jennifer López y no es para menos. A través de los años la cantante ha sabido mantenerse fiel a su estilo sexy y vanguardista, y en muchas ocasiones nos ha dejado boquiabiertos con los increíbles looks con los que ha caminado por algunas de las alfombras rojas más importantes de la industria. Y es que la artista tiene a su alcance los diseños de las marcas más prestigiosas del mundo, y se nota. Si bien entre la ropa que más usa están marcas como Gucci, Versace, Zuhair Murad, Dolce & Gabbana, Dior, Alexander McQueen y Valentino, entre muchas otras costosas, la artista también se permite llevar piezas de marcas más asequibles, permitiéndole a sus fans recrear sus looks con más facilidad. De hecho, en su viaje a Italia y Francia con su esposo Ben Affleck, López usó algunas piezas hermosas y con precios bastante razonables. Ahora la volvimos a ver con una una pieza que además de chic y moderna, tiene un precio increíble. Hablamos del bolso blanco con un diseño en forma de media luna que portó con un conjunto, del mismo color, de pantalón y chaqueta, el cabello recogido en un moño y zapatos de plataforma. La cartera, es de la marca Charles & Keith, la cual ofrece modernos y llamativos bolsos y otros accesorios a precios bastante razonables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de todo es que en este momento la cartera que llevó López, que además tiene un tirante largo para que también la puedas usar cruzada, tiene un 20% de descuento y solo cuesta $66.40 en charleskeith.com Así es que este es el momento perfecto para que copies el look de la artista sin gastar una fortuna. cartera de Jennifer Lopez Credit: Cortesía Cartera de Jennifer Lopez, cartera Credit: Cortesía

