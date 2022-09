¡Jennifer López presume su cabello al natural! Aquí las fotos de sus rizos envidiables Para un paseo en Beverly Hills, la cantante le dijo adiós a la plancha y las extensiones. ¿Qué opinas de este look? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En años recientes, más y más latinas nos estamos entusiasmando a dejarnos el cabello al natural, optando por gel y mousse en vez de las planchas y tenazas. Entre ellas cuenta nada más y nada menos que la reina del Bronx, Jennifer López. Para salir a almorzar en Beverly Hills con la hija de Ben Affleck, Violet, la cantante nos sorprendió con sus rizos llenos de volumen. Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Complementó sus rizos con un atuendo minimalista y chic de t-shirt blanco y pantalones anchos. Por supuesto, JLo nunca sale sin un bolso de marca de lujo. Optó por uno de sus favoritos creado por Christian Dior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estilo nos recordó a los peinados ondeados de los años ochenta, pero con un toque moderno. Su tu cabello tiene una textura parecida natural, puedes recrear el look con un producto ligero como un mousse y un secador con difusor. Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Aquí te tenemos algunas recomendaciones de nuestros productos favoritos para el cabello con rizos suaves como los de JLo. Cabello rizo, productos Credit: Cortesía Puff.Me Volumizing Mousse, de DesignMe. $26. Designmehair.com Cabello rizo, productos Credit: Cortesía Curlbond Serum, de DevaCurl. $34. Devacurl.com Cabello rizo, productos Credit: Cortesía DevaDryer + DevaFuser, de DevaCurl. $34. Devacurl.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Jennifer López presume su cabello al natural! Aquí las fotos de sus rizos envidiables

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.