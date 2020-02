Cómo lograr que tu cabello luzca igual que el de JLo en el Super Bowl El encargado de crear el look fue su estilista de cabecera Chris Appleton. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los latinos hicieron historia durante el Super Bowl LIV y todo gracias a Shakira y Jennifer López quienes fueron las encargadas de entretener al público durante el medio tiempo. Junto a ellas también vimos un séquito de bailarines y una grata aparición especial de Bad Bunny y J Balvin. El espectáculo dejó a todos boquiabiertos y no era para menos. Pero tenemos que admitir que además de las presentaciones de las chicas, algo que nos encantó fue el look de belleza de López, en especial su increíble melena, la que se convirtió en el foco de atención y también en el tema del que hoy todos hablan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las espectaculares ondas que llevaba la cantante en su melena las hizo el su estilista de cabecera Chris Appleton, quien, según sus propias palabras le realizó varios looks a López durante una semana hasta decidir que este era el ideal para show. “Miami es el peor lugar para el cabello”, le dijo el estilista a la revista Vogue, acerca de la humedad de la ciudad de Miami y lo difícil que es mantener en cabello luciendo fabuloso. “Aunque lucía como un peinado sencillo, fueron muchos los preparativos para asegurarme que el pelo se moviera de la manera correcta durante esos minutos cruciales”. Para lograr que el cabello luciera impecable y literalmente perfecto, Appleton secó el pelo con la secadora Supersonic Hair Dryer, de Dyson y luego procedió hacerle ondas con una tenaza. “Todo está en la forma en que hagas las ondas”, explicó el experto en la entrevista. “[Primero] hago rizos con una tenaza de una pulgada [de ancho] para crear una buena base. Luego las peino y vuelvo a hacer algunas ondas [pero] con una tenaza de dos pulgadas de ancho. [Así] cuando ella se mueve, el pelo se mueve. Debe ser simultáneo”. Image zoom Para lograr que el pelo tuviera soltura, Appleton lo peinó con el cepillo The Ultimate Detangler, de Tangle Teezer y para que no se arruinara con la humedad usó el Dream Coat Anti-Humidity Hair Treatment, de Color Wow. Sin duda, el estilista tuvo la combinación perfecta de productos y talento. Advertisement

Close Share options

Close View image Cómo lograr que tu cabello luzca igual que el de JLo en el Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.