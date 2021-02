Close

Mira cómo luce Jennifer López con el cabello supercorto Nunca habíamos visto a la cantante con el cabello tan corto. La verdad es que parece otra. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de los años, Jennifer López ha demostrado que no hay nada que no pueda hacer, desde protagonizar películas en Hollywood, lanzar disco, ser una de las primeras latinas en hacer el medio tiempo del Super Bowl y hasta crear su propia línea de productos de belleza. La cantante es el vivo ejemplo de que con tenacidad y mucho trabajo, se puede lograr lo que sea en la vida. En otra cosa que López también ha sido un ejemplo a seguir, es en su constante evolución de estilo. Y es que cuando de cambios de look se trata, la actriz es la más experta de todas. Desde sus looks casuales hasta las espectaculares piezas que lleva cuando camina alguna alfombra, y no olvidemos los diferentes peinados y tonos de pelo. Ahora bien, nunca la habíamos visto como ahora. La artista engalana la nueva portada de la revista Allure, y tenemos que admitir que cuando vimos la imagen nos quedamos boquiabiertos. Y es que por más cambios que se haya hecho López, nunca la habíamos visto lucir un corte pixie. Por su puesto, aunque quedamos sorprendidos, no podemos negar que hasta el pelo así de corto le queda espectacular a la cantante. Incluso, así se pueden apreciar mucho mejor las hermosas facciones de su rostro. En la imagen, la artista lleva un maquillaje bronceado y con un glow increíble. Los ojos llevan ligeros tonos de gris y marrón, y los labios un tono nude, uno de sus colores favoritos. El peinado es más bien un wet hair look, que de hecho está muy de moda y la hace lucir fabulosa. Ahora bien, es muy posible que este cambio haya sido llevado a cabo con la ayuda de una peluca, porque en los últimos días hemos visto a la estrella con el cabello más largo. Así es que este cambio fue puro arte de magia de su estilista de cabecera Chris Appleton, el mismo que le realizó el espectacular look del Super Bowl. Eso sí, de lo que estamos seguras es que ya sea una peluca o no, luce increíble y sobretodo, muy natural. Sabemos que la cantante usa extensiones cuando es necesario, pero ¿será que de ahora en adelante también la veremos con pelucas como esta? Eso sí que sería muy interesante.

