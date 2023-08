Jennifer López lleva un bolso de 200 mil dólares al gimnasio La cantante nos dejó boquiabiertas al llevar un Birkin de Hermès con su atuendo atlético. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde las alfombras rojas hasta el gimnasio, Jennifer López siempre le da un toque de glamour a sus looks. Como una buena amante de la moda, la diva del Bronx tiene una colección de bolsos envidiable y siempre los lleva para salir de compras y hasta para ir al gimnasio. Ahora, la cantante nos acaba de dejar boquiabiertos al llevar una de sus carteras más caras para una sesión de ejercicios. Si bien su aspecto deportivo práctico pero chic podría ser uno fácil de copiar, su impresionante y glamoroso bolso Birkin de Hermès de cocodrilo de casi $225,000 le dio un toque de glamour extremo al look. Jennifer López Credit: Splash News/The Grosby Group JLo combinó la cartera extravagante con un par de leggings azules y blancos de Niyama Sol ($92), un suéter gris claro y zapatillas blancas. La actriz llevó el codiciado Birkin por primera vez en 2019 cuando estaba comprometida con Alex Rodríguez y desde entonces lo ha llevado al gimnasio en varias ocasiones. Jennifer López Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bolso Birkin fue nombrado en honor a Jane Birkin, la recientemente fallecida actriz y cantante francesa, cuando se quejó al presidente de Hermès de que sus bolsos nunca tenían suficientes bolsillos ni espacio para organizar sus cosas. Él prometió fabricar el bolso perfecto y el resto es historia.

